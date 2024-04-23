23 Апреля 2024
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Фото: скриншот с видео УМВД Екатеринбурга

На горе-пикапера Гребенкина завели еще одно уголовное дело

На горе-пикапера Дмитрия Гребенкина, агрессивно пристававшего к девушкам в Екатеринбурге, завели второе уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои" в связи с причинением телесных повреждений гражданину", — сообщили в полиции.

Напомним, что как минимум четыре девушки пострадали от неадекватных действий парня. Одну он насильно обнял, а когда та в попытках вырваться, ударила его каблуком по ноге, толкнул в сугроб и убежал. Другую он схватил за руку, а после и вовсе поднял, чтобы унести. Поспешившему на помощь прохожему он залил глаза перцовкой. Именно этот мужчина и будет фигурировать в деле как пострадавший.

Третью девушку Гребенкин толкнул в сугроб и начал заплевывать, а четвертую тянул за шарф, заявляя, что не отпустит, пока та не даст свои контакты. Одну из пришедших на помощь девушек он также толкнул и послал.

В начале апреля Гребенкина удалось задержать в Кольцово при попытке улететь к матери в Москву. Его сразу доставили в суд, где арестовали на восемь суток по статье КоАП за мелкое хулиганство. Позже стало известно, что полиция разыскивает других жертв агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга.

Как только Гребенкин вышел на свободу, ему сразу выбрали новую меру пресечения в виде подписки о невыезде, но уже по уголовному делу по статье "Побои", в рамках которого решили проверить на вменяемость.

Теги: Екатеринбург, Гребенкин, пикапер, уголовное дело


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