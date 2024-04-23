В России создан центр по оценке книг на соответствие законодательству

В России создан "экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий". Он будет проверять литературу (за исключением учебников, нормативных и официальных изданий) на соответствие законодательству.

Центр создан на базе Российского книжного союза с привлечением представителей Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института им. А. М. Горького и др., пишут "Ведомости".

Вариант создания такого центра ранее уже обсуждался, правда, предполагалось, что его создадут на базе Минцифры, в ведении которого находятся книжные издательства.