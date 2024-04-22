С 2025 года в Астраханской области начнут реализацию нового национального проекта

Со следующего года в Астраханской области стартует новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», сообщают в министерстве здравоохранения региона. В него войдут мероприятия, запланированные в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена», а также федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, в том числе с гепатитом С.

Благодаря новому нацпроекту в Астраханской области капитально отремонтируют 44 объекта первичного звена здравоохранения, 30 из которых находятся в сельской местности. Приобретут девять передвижных медицинских комплексов для проведения медобследований, в том числе пациентов, живущих в труднодоступных населённых пунктах. Закупят 85 автомобилей медико-санитарной помощи и 187 единиц различного медоборудования.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» также предусматривает внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, обеспечивающей переход на безбумажный медицинский документооборот и применение технологий искусственного интеллекта.