Мантурова позвали на Международную неделю моды в Екатеринбурге

Глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров получил приглашение посетить Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, такое предложение во время посещения стенда региона на выставке "Инопром. Центральная Азия" в Ташкенте министру сделал губернатор Евгений Куйвашев. Он позвал Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева на Международную неделю моды в Екатеринбурге.

Ожидается, что мероприятие пройдет в августе и соберет стилистов и модельеров из разных стран. Для проведения показов Международной недели моды выбраны специальные площадки. Ими станут объекты транспортной инфраструктуры: крупнейший в России музей ретроавтомобилей, авиационный ангар в аэропорту Кольцово и другие локации.

Приняли ли Мантуров и его узбекский коллега приглашение Куйвашева, в департаменте не уточнили.