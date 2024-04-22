22 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Половина жителей Екатеринбурга выйдет на работу в майские праздники

47% опрошенных екатеринбуржцев с уверенностью заявили, что собираются выйти на работу в майские праздники. О результатах исследования Накануне.RU сообщили в пресс-службе Авито Работа, специалисты которого опросили более 7 тыс. работающих россиян.

Из тех, кто согласился работать в майские праздники, 29% согласились трудиться все дни, 15% - только в период с 28 апреля по 1 мая, а 10% - с 9 по 12 мая. Интересно, что именно мужчины, по большей части, согласны дополнительно заработать: из опрошенных 25% мужчин и 39% женщин сказали, что предпочтут отдыхать в государственные выходные. Например, в прошлом году в майские праздники работали 46% россиян: мужчины - 53%, женщины - 42%.

Наиболее часто в майские праздники дополнительную работу берут сотрудники сфер онлайн-торговли (75%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (71%), фитнеса и салонов красоты (70%), традиционной торговли (65%), а также сельского хозяйства и агропрома (63%), что свойственно специфике их деятельности. В свою очередь специалисты бухгалтерии и финансов (54%), административной работы (54%), образования и науки (52%) заявили, что предпочтут заняться своими делами в весенние выходные.

Причин выйти на работу у екатеринбуржцев сразу несколько. Самым популярным ответом (42%) стала специфика должности, которая подразумевает работу в государственные выходные. Вторым по популярности стал ответ о дополнительном заработке - так ответили 36% респондентов. У 20% имеются срочные задачи или проекты, которые необходимо выполнить, 8% сотрудников на работу попросил выйти работодатель. В 6% случаях людям просто нечем заняться или, напротив, сотрудники используют майские праздники для работы, чтобы потом выбрать для отдыха более удобные дни. И только 4% опрошенных ответили, что им нравится работать в пустом офисе.

Ответ о дополнительном доходе стал самым популярным среди работников, у которых было право выбора. Согласно опросу, 27% пообещали выплату в двойном размере, 9% - в одинарном, 7% - надбавку или премию за переработки, а 1% - дополнительные дни отдыха в качестве компенсации. При этом, надбавку в двойном размере чаще всего предоставляют работникам производства (34%), представителям сферы транспорта, логистики и доставки (31%), а также специалистам банков и инвестиций (28%).

А вот надбавку или премии за переработки получают 20% российских специалистов маркетинга, рекламы и PR и 14% работников туризма и гостинично-ресторанной сферы.

В соответствии со ст. 152 и ст.153 ТК РФ не во всех случаях работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Например, если специалист трудится по сменному графику, то его зарплата в праздники может быть в одинарном размере, но при этом он имеет право в любое время взять дополнительный отгул за работу в законный праздник. Правило двойной оплаты также не распространяется на сотрудников с окладом при соблюдении месячной нормы выработки.

Теги: Екатеринбург, майские праздники, работа, опрос


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