Трассу между Пермским трактом и Первоуральском разделят металлическими тросами

Подъезд к Первоуральску на трассе "Пермь - Екатеринбург" перетянут металлическими тросами. Решение принял минтранс Свердловской области, следует из приказа ведомства.

В документе сказано, что тросы разделят движение потока для предотвращения аварийных ситуаций.

"Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП. Подъезд к Первоуральску от Пермского тракта, протяженность участка - 995 метров", - сказано в приказе.

Точной даты установки пока нет, хотя документ и был подписан еще 17 марта. Работами займется "Уралуправавтодор", а ответственным за исполнение назначен и.о министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.