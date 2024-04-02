Главе Свердловского союза журналистов присудили звание почетного гражданина региона

Звание "Почетного гражданина Свердловской области" присуждено председателю областного творческого союза журналистов и главе счетной палаты региона Александру Левину. Об этом сообщает пресс-служба СТСЖ.

"Прекрасная новость: указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 28.03.2024 председателю Свердловского творческого союза журналистов, председателю Общественной палаты Свердловской области Александру Левину присвоено звание "Почетный гражданин Свердловской области" за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития области", - говорится в сообщении.

Секретари СТСЖ и все медиасообщество региона поздравляют Александра Юрьевича с почетной наградой.