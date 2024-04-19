Москвичу вменили продажу через Telegram вредоносного ПО

34-летнему жителю Москвы вменили распространение вредоносного программного обеспечения, покупателей которого он находил через администрируемый им сайт. Для покупки программы клиенту необходимо было связаться по Telegram с администратором ресурса.

"После получения сведений о произведенной оплате продавец отправлял покупателю файл, содержащий ПО, ключ активации, а также поясняющее видео", - приводит РИА Новости сообщение УФСБ по Москве и Московской области.

Возбуждено уголовное дело.