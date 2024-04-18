КСП Нижневартовска выявила нарушения при строительстве городского кладбища

Контрольно-счетная палата (КСП) Нижневартовска проверила законность, эффективность и целевой характер использования бюджета при строительстве городского кладбища в 2021-2022 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно отчету КСП за 2023 год, среди нарушений, выявленных контрольным органом: ограничение конкуренции, нарушение условий оплаты выполненных работ, нарушение закона при определении кода бюджетной классификации расходов, а также несоответствие выполненных работ данным, отраженным в исполнительных документов.

Всего при строительстве кладбища было допущено нарушений на 133 млн 590 тыс. руб.

"Для устранения замечаний и нарушений объекту контрольного мероприятия внесено представление, в думу города Нижневартовска направлен соответствующий отчет", - говорится в документе.

В настоящий момент с подрядчика требуют уплаты убытков на 11 млн 866 тыс. руб.