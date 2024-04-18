В Казахстане из-за паводков приостановили работу более 600 нефтедобывающих скважин

В двух областях Казахстана - Актюбинской и Атырауской - нефтедобывающие предприятия приостановили работу 634 скважин из-за масштабных паводков. Общие потери добычи нефти составили 16 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Работа 141 скважины в настоящее время восстановлена.

Ранее стало известно, что Казахстан отказывается от проведения в этом году международного форума "Астана". Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмену форума связал с "беспрецедентным наводнением", из-за которого дополнительные средства понадобятся на восстановление после масштабных разрушений и помощь пострадавшим.

Тем временем, в России в масштабных паводках нашли "казахстанский след". Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев считает, что в ситуации с паводками в российских регионах необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".