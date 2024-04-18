18 Апреля 2024
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Спорт Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Товарищеские встречи женских сборных России и Беларуси по гандболу прошли в Астрахани

На площадке астраханского спортивно-зрелищного комплекса «Звездный» накануне состоялся второй товарищеский матч женских сборных гандбольных команд России и Беларуси. Гости из Минска, как и 16 апреля, потерпели поражение от соперниц. Сборная России завоевала победный кубок. После матча его в торжественной обстановке вручил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

После первой половины встречи белорусские гандболистки уступали соперницам всего один мяч — 16:17, зато во втором тайме сборная России сыграла гораздо сильнее и победила с разницей в семь мячей — 38:31.

Лучшим игроком в составе российской национальной команды была признана Виктория Шамановская. В составе белорусской команды самой результативной стала Анастасия Сивуха, забросившая 9 мячей.

«Спасибо команде Беларуси за эти две игры и за то, что наши друзья приехали в Астрахань, — отметила в беседе с журналистами Виктория Шамановская. — Сейчас мы в силу известных причин не участвуем в международных соревнованиях, и поэтому прошедшие спарринги для нас были очень важны. Белорусские спортсменки действительно молодцы, с каждым разом прибавляют и прибавляют. Они — достойные соперники».

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева поделилась своими впечатлениями от прошедшей игры и выразила благодарность местным болельщикам за теплый прием и поддержку.

«В принципе, игрой мы остались довольны, как и итоговым результатом, но, как мы всегда говорим, после каждой проведенной игры нам есть над чем работать, — сказала она. — Хочется сказать огромное спасибо Астрахани за очень теплый прием. Уже неоднократно отмечалось, что спорткомплекс „Звездный“ — намоленное место для российского женского гандбола. В нынешнем турнире было прекрасно всё — и арена, и болельщики, и организация этих матчей. От лица всей команды — огромное спасибо. Мы будем рады и дальше возвращаться сюда».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Итоги игры прокомментировал главный тренер женской сборной Белоруссии Валерий Певницкий.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

«Мы порадовались немного, уходя на перерыв после первого тайма, когда разрыв в счёте был минимальным, были в состоянии лёгкой эйфории, — сообщил наставник белорусских гандболисток. — Думали, что и дальше будем играть на равных, но российская сборная в очередной раз доказала, что она сильнее. Во втором тайме мы стали уступать, ошибаться в подачах мяча. Астраханские товарищеские встречи показали, что нам есть над чем работать».

Теги: игорь бабушкин, гандболистки, товарищеские матчи, белорусская команда


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