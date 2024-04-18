Кремль "не хочет быть замешанным" в дискуссию о Высшей политической школе им. Ильина

Кремль не хочет становиться частью дискуссии по поводу появления в Российском государственном гуманитарном университете такого подразделения как Высшая политическая школа им. Ильина с Александром Дугиным во главе. При этом оскорбления в адрес самого Дугина считают "недопустимыми", а также не отрицают, что Владимир Путин неоднократно цитировал Ивана Ильина.

"Мы не хотели бы быть частью этой дискуссии. Президент, действительно, неоднократно цитировал Ильина. Да и, в любом случае, оскорбления Дугина считаем непозволительными", - цитирует "Осторожно Media" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что в РГГУ появится подразделение, которое возглавит Александр Дугин, а сама эта школа получила имя, мягко говоря, неоднозначного историка-философа Ивана Ильина. Факту появления Высшей политической школы воспротивились некоторые студенты и преподаватели РГГУ, они стали собирать подписи под петицией против открытия школы.

Противники открытия школы указали на то, что Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Адольфа Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма. Ректор университета Александр Безбородов заявил, что петицию опубликовала "украинская агентура", а не студенты. Депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов отправил депутатский запрос ректору РГГУ относительно создания учебно-научного центра имени "фашиствующего философа" Ивана Ильина.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Ильин похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.