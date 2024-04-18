Два руководителя дорожных организаций в Астраханской области отправлены в отставку

Кадровое решение принято в ходе совещания по состоянию дорог в Астрахани под председательством вице-губернатора – председателя правительства региона Дениса Афанасьева.

Глава кабмина Астраханской области указал главе города Олегу Полумордвинову и директору ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» Александру Барбашину на разбитые дороги в областном центре и отсутствие ощутимой работы по решению проблемы.

Напомним, на предыдущем совещании по городу губернатор Игорь Бабушкин предупреждал городских чиновников о персональной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Сегодня Денис Афанасьев подчеркнул, что с того момента (с 8 апреля) и по сегодняшний день исправление ситуации идёт ненадлежащими темпами. В оправдание Олег Полумордвинов доложил, что ямочный ремонт дорог областного центра проводится, но основные работы будут завершены до 15-16 мая.

«Губернатор вам поручал провести все работы до майских праздников, – напомнил Денис Афанасьев. – Работа неудовлетворительная».

Итогом совещания стало увольнение замглавы муниципального образования «Городской округ «Город Астрахань» Ивана Сапрыкина и директора ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» Александра Барбашина.