ФАС в преддверии Пасхи напомнила производителям яиц о запрете на повышение цен

ФАС России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен.

Ведомство обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, "учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи".

В антимонопольной служба отметили, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца.

В начале апреля ФАС начала проверки крупнейших розничных торговых сетей на предмет цен на яйца. В ведомстве объяснили: проверку стоимости яиц ведут по всей товаропроводящей цепочке.

Цены на яйца в конце 2023-го и начале 2024-го года стали быстро расти, что вызвало недовольство населения. Стоимость этого продукта внесла значительный вклад в и без того растущую продовольственную инфляцию.