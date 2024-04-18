Фонтан в дендропарке Екатеринбурга не станут включать третий год подряд

Третий год подряд посетители дендропарка Екатеринбурга остаются без работающего фонтана. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии, действующими муниципальными программами не было подтверждено финансирование ремонта объекта. Летом чашу снова наполнят водой, но включать насос не станут.

Причиной тому стали дети, купающиеся в фонтане. Согласно утвержденным стандартам, если в чаше могут находиться люди, там запрещено использовать электроприборы с напряжением выше 12 Вольт. Однако, в фонтане дендропарка установлен именно такой погружной насос, что делает его включение небезопасным для юных посетителей парка.

Будут ли модернизировать фонтан пока неизвестно, однако на 2024 год ремонт и замена насоса не предусмотрены.