В Новосибирске арестован фигурант дела о хищении из областного бюджета 50 миллионов

В Новосибирске отправлен под арест второй обвиняемый по делу о мошенничестве с госкотнрактом в сфере дорожно-эксплуатационной деятельности.

Отправлен под домашний арест до 16 июня бывший директор областного "Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения" Дмитрий Мальцев. Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

ТАСС уточняет, что Мальцев стал одним из двух фигурантов уголовного дела о хищении 50 млн руб. По версии следствия, в 2017-18 гг. между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофорных объектов на улицах города, и частными организациями-подрядчиками заключены контракты на 50 млн руб. Подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в Новосибирске. После заключения контрактов деньги, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств. Ущерб бюджету региона составил 50 млн руб.