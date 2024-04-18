В Тюменской области в ПВР размещены 137 человек

В Тюменской области в пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Всего эвакуированы 1 500 человек. Остальные жители региона разместились у родственников.

Сотрудники МЧС России продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы. В селе Казанское специалистами ведомства и добровольцами уложено более 20 000 мешков с песком. Также организованы лодочные переправы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за его слова о людях, которые не хотят эвакуироваться из зоны паводка. В ходе доклада Моор сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только "самые упертые".

"Не надо так о людях говорить, не надо", - отметил президент. После этих слов Моор извинился.

"Послушайте меня. Не смешно", - продолжил Путин. Президент заметил, что многие остаются из-за того, что боятся за свое имущество. "Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено", - добавил он.

Напомним, режим ЧС введен в Тюменской области из-за паводка с 8 апреля. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация жителей, готовы ПВР, продолжается оповещение населения.