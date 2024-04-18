Двух жителей Екатеринбурга судят за изготовление более 11 кг мефедрона

В Екатеринбурге начинается суд над участниками преступной группы, у которых изъяли крупную партию наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое жителей уральской столицы. В 2022 году в садовом доме в Белоярском районе они разместили лабораторное оборудование и химические вещества, а также прекурсоры наркотических средств. После этого мужчины незаконно произвели более 11 кг мефедрона.

В апреле 2022 года оставшиеся после производства наркотика прекурсоры общей массой более 96 кг, а также изготовленный мефедрон были изъяты сотрудниками ФСБ. А обоих "химиков" задержали.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Как добавили в прокуратуре, материалы дела в отношении организатора группы выделены в отдельное производство.

Напомним, в прошлом году двух организаторов нарколаборатории на Среднем Урале надолго отправили в колонию.