В Салехарде больница заплатит три миллиона рублей за смерть пациентки

С Салехардской окружной больницы взыскали 3 млн руб. за смерть пациентки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Женщина обратилась к ЛОРу с жалобой на боль в ухе и левой половине лица. Врач осмотрел ее, поставил диагноз и назначил лечение. Однако положительных результатов лечение не дало - через четыре дня пациентку госпитализировали, на следующий день она умерла.

Прокуратура проверила качество оказания медпомощи и установила, что диагноз был поставлен неправильный, не были проведены необходимые лечебные манипуляции. В результате болезнь прогрессировала. В пользу близкой родственницы погибшей прокуратура взыскала 3 млн руб. Больница пыталась оспорить решение, однако накануне судебной коллегией по гражданским делам суда автономного округа решение городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба медицинского учреждения без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.