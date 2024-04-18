В Шалинском районе разыскивают мать, задолжавшую алименты на 3 миллиона рублей

В Шалинском районе судебные приставы разыскивают мать двоих детей 2002 и 2007 годов рождения, задолжавшую алиментов на сумму свыше 3 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, ранее в Шалинском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с Ирины Яшкиной 1969 г.р. Женщина знала о своей обязанности, однако всячески уклонялась от уплаты долга. По месту жительства она не проживает и на связь с приставами не выходит, в связи с чем и была объявлена в исполнительный розыск.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области просит сообщить о любой информации, касающейся местонахождения разыскиваемой. Обращаться можно в отдел организации исполнительного розыска ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343)362-28-18, 362-28-1