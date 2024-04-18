Терпение кончилось: против "бешеных самокатчиков" в Екатеринбурге возбудят уголовные дела

По инцидентам с участием электросамоката и моноколеса в Екатеринбурге должны быть возбуждены уголовные дела. Такое поручение отдал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось о двух происшествиях, которые случились на этой неделе в уральской столице. В первом случае подросток, управляя электросамокатом, наехал на ребенка. В результате последний был госпитализирован с травмами. В втором случае другой подросток, катавшийся на моноколесе, упал на пожилую женщину. Пенсионерка была доставлена в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовные дела по данным фактам. Также Бастрыкин ждет доклад об уже установленных обстоятельствах. По какой статье будут возбуждены дела, в Следственном комитете не уточнили.

Напомним, что недавно администрация Екатеринбурга определила зоны ограничения скоростного режима для самокатов до 15 километров в час. Въезжая в такую зону, водитель не сможет разогнать технику выше установленной отметки.

Проведенный опрос показал, что 60% екатеринбуржцев поддерживают ограничения для самокатчиков.