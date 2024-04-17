Baza: В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни

В Дагестане задержали главу МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел 14 апреля в Новолакском районе. Несколько сотрудников полиции в жесткой форме вытащили Цакаева из черного внедорожника у ФКПП "Герзель" и положили лицом в асфальт.

По словам источника, у Цакаева не было с собой документов. Baza пишет, что через некоторое время министр был отпущен, медосвидетельствование не проводили.

Цакаев возглавляет управление МЧС по Чечне с 2022 года. До этого служил в региональном МВД. Получил множество наград, в их числе орден Кадырова, четыре ордена Мужества.