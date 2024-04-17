Новый ФОК площадью 1,5 тысячи кв. метров открыли в Астраханской области

В ходе рабочей поездки в Астраханскую область министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил спортивные объекты в Камызякском и Приволжском районах. Сегодня вместе с губернатором Игорем Бабушкиным он принял участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Камызяк.

Общая площадь ФОКа – почти 1,5 тысячи кв. метров. Это первый в районе спортивный объект подобного формата. Новый ФОК появился благодаря нацпроекту «Демография», который реализуется по инициативе Президента России. Центральное место занимает большой спортзал, в котором будут проходить занятия и соревнования по мини-футболу, волейболу, гандболу. На втором этаже размещены залы тренажёров и общей физподготовки. Комплекс оснащен удобными раздевалками и душевыми.

«Спорт становится нормой нашей жизни, и я рад, что в Астраханской области это не просто слова, – заявил Олег Матыцин. – Интерес к спорту становится важной составляющей здорового образа жизни и внушает уверенность, что будущее нашей страны в том числе в руках наших молодых спортсменов».

На открытии ФОКа закрытого типа Игорь Бабушкин поздравил всех камызякцев с долгожданным событием:«Я хочу поблагодарить руководство Минспорта России и лично Олега Васильевича Матыцина за постоянную поддержку и внимание к нашему региону. Мы обязательно продолжим работу по обустройству таких физкультурно-оздоровительных комплексов, которые дают возможность заниматься спортом и нашим жителям. Уверен, что этот комплекс станет местом притяжения для камызякцев».

Сейчас на территории Камызякского района действуют более 50 спортивных секций и кружков по направлениям: футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, различные единоборства, легкая атлетика, пулевая стрельба, спортивный туризм, спортивное ориентирование, шахматы, шашки. Почти половина жителей района систематически занимается физкультурой и спортом. За последние пять лет участие в сдаче нормативов ГТО приняли более десяти тысяч камызякцев, из них три тысячи стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия.

Также министр спорта побывал в Центре водных и гребных видов спорта в с. Яксатово Приволжского района. Этот проект начали реализовывать ещё в 2010 году, однако по ряду причин строительство приостановили. На сегодняшний день проектная документация прошла корректировку, получено положительное заключение госэкспертизы.

С подачи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на заседании межведомственной комиссии Минстроя РФ принято решение о завершении строительства Центра. Глава региона сообщил министру спорта, что сдача объекта планируется на конец 2026 года. Уже определена компания-подрядчик, контракт с которой предполагают заключить на следующей неделе.