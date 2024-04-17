Космонавты спустились в Екатеринбургское метро, чтобы прокатиться на "космическом" составе

Сегодня на рельсы екатеринбургского метрополитена вышел тематический "космический" состав, на котором вместе с горожанам решили прокатиться настоящие космонавты. Сергей Прокопьев, Олег Артемьев и Андрей Федяев провели автографсессию для пассажиров и поделились своими впечатлениями от встречи с екатеринбуржцами.

"Я желаю всем, чтобы ваши дети посетили космический состав и планетарий Екатеринбурга, чтобы в их сердцах, как когда-то и в наших, зажглась страсть к космосу, неизведанному и страсть к полету. Я верю, что это поможет связать жизнь ребят с космической промышленностью и стать теми, кто прославит нашу страну", - сказал Прокопьев. К его словам присоединились и другие космонавты.

Свои поздравления сказал и член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук Геннадий Муратшин, посвятивший космической отрасли более 50 лет.

"Трудно представить какой накал страстей, энергии, ума требуется для того, чтобы прорывать дорогу в космос То, что она началась на Урале для многих может и откровение. Первая ракета с человеком на борту взлетала в Кольцово. Гагарин говорил: "Не было бы моего полета, если бы не было этого полета". Состав, который подготовили наши энтузиасты, это возможность лучше узнать, прикоснуться к тому процессу созидания, тому процессу становления этой отрасли и этих успехов. И конечно, наряду с такими знаковыми героями как Демидов, Строганов, у нас есть свои современники, о которых сейчас мы еще не все знаем, но которыми вправе гордиться", - отметил Муратшин.

Тематический состав будет ходить под Екатеринбургом целый год. Помимо того, что станции в нем будет объявлять голос самого летчика-космонавта Сергея Прокопьева, внутри вагона также можно найти QR-код, перейдя по которому попадаешь на тест с возможностью выиграть ценные призы, в числе которых билеты в планетариум.

Состав тронулся под громкие крики "Поехали!" Для многих пассажиров метрополитена гости с МКС стали неожиданностью, однако уже спустя несколько секунд космонавтов облепили со всех сторон, желая сделать памятное фото. Свои автографы получила и местная пенсионерка, порадовавшись тому, как вовремя спустилась в метро.

Но настоящая фотосессия прошла на станции "Проспект Космонавтов", на фоне барельефа улыбающегося космонавта за авторством Бориса Клочкова. Здесь же в скором времени будет организована выставка с портретами и автографами космонавтов, как напоминание о дорогих гостях Екатеринбурга.

Сергей Прокопьев, Олег Артемьев и Андрей Федяев попеременно общались с журналистами, фотографировались с гражданами и оставляли послание в Книге почетных гостей. Уральский экипаж МКС 68 69 пожелал жителям Екатеринбурга космического счастья, а местному метрополитену дальнейшего развития. Каждый из космонавтов, будь то на словах или подписью на фото, также от чистого сердца пожелал появления второй ветки метро и новых станций. Даже поступило предложение запустить кольцо и назвать его "Орбитальное".

Стоит напомнить, что Андрей Федяев родился в Серове, а Сергей Прокопьев в Екатеринбурге, потому судьба уральского метро для них весьма близкая тема. По этой же причине, когда екатеринбургскому космонавту предложили записать свой голос для объявления станций в новом брендированном составе, он с радостью согласился. По словам Прокопьева, записывать пришлось прямо с орбиты Международной космической станции, что сопровождалось своими трудностями, однако результат того стоил.

Напомним, что 12 апреля, когда вся Россия отмечала День космонавтики, глава государства Владимир Путин присвоил почетные звания уральским космонавтам. Дмитрий Петелин из Челябинска получил звание Героя России, а Сергею Прокопьеву из Екатеринбурга дали орден Гагарина.