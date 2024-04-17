Экспорт китайских товаров в Россию снизился впервые за долгое время

В марте экспорт китайских товаров в Россию снизился на 16% относительно того же периода 2023 года. Это первое снижения экспорта в годовом выражении с середины 2022 года, отмечает Bloomberg.

Издание предполагает, что такое резкое снижение экспорта может быть связано с так называемыми вторичными санкциями со стороны США, которые Вашингтон вводит в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией. В частности, санкции вводятся в отношении банков и других организаций, причастных к сделкам, связанным с российским ОПК.

Эксперты отмечают, что сложности в расчетах приводят к значительным задержкам в поставках, российскому бизнесу приходится "проводить" импорт через третьи страны, в том числе – через Центральную Азию.

Многие китайские банки вообще прекратили работу с российскими контрагентами, чтобы не рисковать.