В Екатеринбурге запросили сроки для налетчиков, выдававших себя за курьеров и силовиков

В Екатеринбурге гособвинение запросило сроки для фигурантов дела о нападении на ювелирный магазин. Налетчиков, которые выдавали себя за курьеров и силовиков, требуют надолго отправить за решетку.

Напомним, на скамье подсудимых оказались трое знакомых, ранее вместе отбывавших наказание. 28 марта прошлого года двое из них зашли в магазин "Злата" на улице Технической в Екатеринбурге, при этом один из злоумышленников был в экипировке курьера сервиса доставки. Пригрозив оружием, они вынесли ювелирные украшения более чем на 4,5 млн рублей, а затем скрылись на велосипедах. Третий сообщник обеспечивал мобильность преступной группы.

В итоге задержали разбойников по "горячим следам". При обысках у них был обнаружен целый арсенал: три пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра, а также несколько сотен патронов к ним. Для конспирации преступники использовали медицинские маски, перчатки, шапки, нарукавные знаки ФСБ, МВД, ВС РФ и Росгвардии. Также у них нашли мобильные радиостанции и спецсредства – наручники и глушители связи.

В зависимости от участия фигуранты обвиняются в незаконном обороте оружия, разбойном нападении, бандитизме и краже. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня состоялись прения сторон, а сами подсудимые выступили с последним словом. Прокурор просит назначить им следующее наказание:

Льву Воронцову – 16 лет исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штраф 800 тысяч рублей;

Максиму Чагаеву – 15 лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штраф 700 тысяч рублей;

Евгению Бинерту – 13 лет колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей.

В свою очередь, адвокаты просили учесть смягчающие обстоятельства каждого из фигурантов: активное сотрудничество со следствием, явку с повинной, возмещение морального ущерба потерпевшим, состояние здоровья подсудимых и их родственников. А сами обвиняемые в последнем слове попросили о снисхождении, не признавая вменяемую им статью "Бандитизм".

Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 13 мая.