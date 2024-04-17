17 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге запросили сроки для налетчиков, выдававших себя за курьеров и силовиков

В Екатеринбурге гособвинение запросило сроки для фигурантов дела о нападении на ювелирный магазин. Налетчиков, которые выдавали себя за курьеров и силовиков, требуют надолго отправить за решетку.

Напомним, на скамье подсудимых оказались трое знакомых, ранее вместе отбывавших наказание. 28 марта прошлого года двое из них зашли в магазин "Злата" на улице Технической в Екатеринбурге, при этом один из злоумышленников был в экипировке курьера сервиса доставки. Пригрозив оружием, они вынесли ювелирные украшения более чем на 4,5 млн рублей, а затем скрылись на велосипедах. Третий сообщник обеспечивал мобильность преступной группы.

В итоге задержали разбойников по "горячим следам". При обысках у них был обнаружен целый арсенал: три пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра, а также несколько сотен патронов к ним. Для конспирации преступники использовали медицинские маски, перчатки, шапки, нарукавные знаки ФСБ, МВД, ВС РФ и Росгвардии. Также у них нашли мобильные радиостанции и спецсредства – наручники и глушители связи.

Обвиняемый в разбойном нападении на ювелирный магазин в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В зависимости от участия фигуранты обвиняются в незаконном обороте оружия, разбойном нападении, бандитизме и краже. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня состоялись прения сторон, а сами подсудимые выступили с последним словом. Прокурор просит назначить им следующее наказание:

  • Льву Воронцову – 16 лет исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штраф 800 тысяч рублей;
  • Максиму Чагаеву – 15 лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штраф 700 тысяч рублей;
  • Евгению Бинерту – 13 лет колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей.

В свою очередь, адвокаты просили учесть смягчающие обстоятельства каждого из фигурантов: активное сотрудничество со следствием, явку с повинной, возмещение морального ущерба потерпевшим, состояние здоровья подсудимых и их родственников. А сами обвиняемые в последнем слове попросили о снисхождении, не признавая вменяемую им статью "Бандитизм".

Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 13 мая.

Теги: налетчики, сроки, суд, Екатеринбург


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Ранее 27.02.2024 14:57 Мск В Екатеринбурге судят налетчиков на ювелирный, выдававших себя за курьеров и силовиков

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