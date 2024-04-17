На Ямале 11 человек спасены из снежного плена

Спасатели Ямалспаса эвакуировали 11 человек, которые на автомобилях попали в снежный плен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента гражданской зашиты населения.

Эвакуация потребовалась автомобилистам, угодившим в снежный плен на дороге Салехард - Аксарка. На место происшествия выехали четыре спасателя на вездеходе ТРЭКОЛ. Поиски осложнялись сильным ветром и осадками.

Всего было эвакуировано шесть взрослых и пять детей. Медицинская помощь ямальцам не понадобилась. Ямальцев вблизи Салехарда посадили в автобус предоставленный мэрией окружной столицы, который доставил их в пункт временного размещения. Спасатели вновь выехали на дорогу Салехард - Аксарка для эвакуации людей, чьи автомобили попали в снежный плен.