Кремль: В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы

В церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в этом году будут небольшие нюансы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", - цитирует его РИА Новости.

В целом церемония пройдет стандартно, отметил представитель Кремля.

Инаугурация президента России состоится 8 мая. 16 апреля председатель Центризбиркома России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение избранного президента РФ – пятое в его карьере.