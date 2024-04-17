Памятник уральским спасателям появится в Екатеринбурге

Уникальный монумент высотой восемь метров станет подарком учредителей Фонда святой Екатерины и Администрации города Екатеринбурга уральским спасателям в честь 375-летия пожарной охраны России. Памятник установят в сквере имени Г.А. Гуляева рядом с главным управлением МЧС по Свердловской области.

Композиция будет включать три скульптуры, которые объединят разные этапы развития службы пожарных и спасателей. Во главе памятника встанет современный спасатель с ребенком в руках, слева — спасатель в форме 1857 года, который символизирует момент основания первой пожарной и полицейской команды в регионе, а справа — девушка-спасатель, как дань памяти спасателям во времена Великой Отечественной войны.

Каждая скульптура будет дополнена барельефами с изображениями герба Российской Федерации, спасательной техники разных времен и словами, которые знает любой сотрудник МЧС: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Скульптор памятника — Алексей Щитов, архитектор — Илья Соколов.