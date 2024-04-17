Логотип Starbucks просят лишить правовой охраны в России

Ресторатор Антон Пинский, который вместе с Тимати выкупил российский бизнес Starbucks, пытается через суд добиться правовую охрану товарных знаков Starbucks Corporation. Пока суд оставил иск Пинского без движения – он подан с нарушением требований. Тем не менее, по иску приняты предварительные обеспечительные меры. Так, Роспатенту запрещено принимать решение по заявкам Пинского на логотипы до решения суда.

Пинский указывает, что товарные знаки Starbucks в России не используются, поэтому нет смысла их охранять, пишет Forbes.

Пока логотип Starbucks в России охраняется законом, Пинскому будет сложно использовать свой собственный знак, который похож на американский до степени смешения. Между тем, этот знак – логотип сети Stars Coffee, которую Пинский и Тимати организовали на базе ушедших американских кофеен.