Red Wings запускает рейсы по направлению Екатеринбург — Владикавказ — Екатеринбург

Начиная с мая авиакомпания Red Wings будет осуществлять перелеты из Екатеринбурга во Владикавказ и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Мы открыли продажу билетов из Екатеринбурга во Владикавказ и обратно. Потрясающая архитектура, многочисленные музеи и галереи и удивительные горные пейзажи в самом сердце Северного Кавказа", - говорится в сообщении компании.

Первый рейс запланирован на 21 мая, после чего полеты будут осуществляться каждые вторник и субботу. Продажа билетов уже открыта, стоимость одного оставляет 11,5 тыс. рублей.