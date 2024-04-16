Песков об "олимпийском перемирии": Такие инициативы Киев использует для перевооружения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на Украине на время проведения летних Олимпийский игр в Париже.

По словам представителя Кремля, никаких официальных предложений на этот счет никто не делал.

При этом Песков заметил: "И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться".

По его словам, это осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив, пишет "Интерфакс".

Сообщалось, что Макрон не оставляет надежды на "олимпийское перемирие": прекращение огня в зоне российско-украинского конфликта на время Олимпиады в Париже. Глава государства заявил, что во время визита во Францию китайского лидера Си Цзиньпина на следующей неделе попросит коллегу поддержать инициативу. Также Макрон рассчитывает, что огонь не будет вестись в период Олимпиады в секторе Газа и в Судане.