Пермский край занимает второе место в ПФО по рождаемости

Пермский край занимает второе место в Приволжском Федеральном округе по уровню рождаемости. Такие данные озвучил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время оглашения ежегодного послания, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое послание глава региона начал с темы семьи. Махонин сообщил, что с 2023 года при рождении двойни и тройни предоставляется единовременная выплата - по 122 015 руб. на каждого ребенка.

По словам губернатора, за четыре года количество малоимущих семей в Пермском крае сократилось в пять раз. Кроме того, был расширен статус многодетности до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится очно.

Открыт Центр репродукции при краевом перинатальном центре и 18 кабинетов репродукции при женских консультациях. В результате за три года порядка 6 тыс. беременных женщин отказались от аборта.

Кроме того, в 2024 года увеличен до 15% размер выплат по региональной жилищной программе "Молодая семья".