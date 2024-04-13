Холера, тиф, гепатит: что грозит регионам, затронутым наводнениями?

Ученые называют происходящее в Оренбургской области не просто наводнением, а биолого-социальной чрезвычайной ситуацией топологического вида.

"Речь идет о повреждении систем водоснабжения населения питьевой водой и систем канализации и очистных сооружений. Разрушаются жилые и общественные здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия, скотомогильники, дренажные системы. Появляется большое количество трупов животных, массово размножаются грызуны. Происходит интенсивная миграция различных контингентов людей, меняется восприимчивость людей к инфекционным заболеваниям", - цитирует "Московский комсомолец" доцента кафедры медицины катастроф медицинского института РУДН к.м.н. Юлию Пасхалову.

По ее словам, возможны вспышки инфекций в первую очередь – острых кишечных с водным путем передачи: дизентерии, вирусного гепатита, шигиллеза, сальмонеллеза, брюшного тифа, холеры. А также возможны природно-очаговые заболевания - чума, сибирская язва, туляремия и др.

"Ливневые сточные воды (они обычно направляются в ливневую канализацию) – относительно чистые. Дело обстоит серьезнее, если в результате паводка или иного события разрушаются очистные сооружения фекальной канализации", - отмечает доцент института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды России к.э.н. Владимир Пинаев.

"Фекальные стоки более опасны и могут спровоцировать распространение холеры, дизентерии, гепатита, если содержат возбудителей этих заболеваний. По сути, загрязнение происходит не сточными водами, а тем массивом отходов, которые скапливаются или остаются бесконтрольны в периоды чрезвычайной ситуации", - поясняет эксперт.