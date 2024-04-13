Иваново осталось без аэропорта

Областной центр Ивановской области остался без аэропорта. С 13 апреля воздушная гавань приостановила работу "в связи с обновлением сертификата на аэродром".

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы процесс получения нового сертификата был выполнен в кратчайшие сроки (пять дней). <…> В период временной приостановки полетов все запланированные рейсы, к сожалению, будут отменены", - говорится в сообщении аэропорта.

Отменяются рейсы авиакомпаний Nordwind и "Азимут". О причинах, которые не позволили продлить сертификат "бесшовно", администрация аэропорта не сообщает.

В послании федеральному собранию в феврале этого года Владимир Путин заявил, что к 2030 году авиационная мобильность в стране должна вырасти в полтора раза. По словам президента, для этого планируется ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. Кроме того, за шесть лет предстоит обновить инфраструктуру не менее 75 аэропортов России – это более трети аэропортовой сети страны. На эти цели в виде прямого бюджетного финансирования президент предлагает выделить не менее 250 млрд руб.