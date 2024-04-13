13 Апреля 2024
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Экономика Ленинградская область
Фото: tek.lenobl.ru

Ленобласть в тройке лидеров по объемам субсидий на догазификацию домовладений

Программу догазификации в России расширят еще и на садовые товарищества. Об этом сказал в своем послании Президент Владимир Путин. При этом, стоит отметить, что реализуемая уже несколько лет кампания по подключению к газоснабжению домовладений и социальных объектов наиболее динамично осуществляется в тех регионах, где власти разработали действенную систему помощи гражданам в оплате расходов на подключение.

Накануне стало известно, что Ленинградская область вошла в топ-3 по России по мерам поддержки при проведении газа в частные дома.

газификация, газораспределительная станция, газопровод(2020)|Фото: Накануне.RU

Губернатор региона-47 Александр Дрозденко отмечал: "В Ленинградской области планомерно ведется работа по догазификации — Газпром бесплатно подводит газ до границ земельных участков. Для работ внутри дома и покупки газовой плиты, котла, анализаторов выделяется субсидия из бюджета региона. Она составляет от 180 до 300 тысяч рублей".

(2024)|Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Такой внушительный объем субсидии позволяет гражданам фактически компенсировать все затраты на проведение голубого топлива в свои жилища.

"По мерам поддержки наш регион входит в тройку лидеров по стране. Сейчас субсидия составляет сумму от 180 до 300 тысяч рублей и позволяет компенсировать затраты населения на проведение газопровода внутри земельного участка. Меры поддержки жителей в рамках программы догазификации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, постоянно становятся все более социально направленными. Ранее всем жителям Ленинградской области нужно было заплатить первоначальный взнос в 30 тысяч рублей. Сейчас эта сумма уменьшилась до 5 тысяч, а льготная категория населения платит сумму в одну тысячу рублей. Участникам Великой Отечественной войны первоначальный взнос платить не нужно, достаточно только подать заявку», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

(2024)|Фото: lenobl.ru

По данным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», в 2022-2023 годах в регионе построено 360 газопроводов общей протяженностью более 1400 км. В Ленинградской области такого объема раньше не было.

В рамках догазификации предприятие планирует реализацию в 2024 году 249 распределительных газопроводов общей протяженностью 668 км, из которых уже построено 39 объектов — 126 км. По итогам первого квартала план выполнен наполовину от запланированного на год: построено 7 из 13 межпоселковых газопроводов и 31 из 62 внутрипоселковых газопроводов. Также с опережением графика реализуются 12 межпоселковых газопроводов и 29 внутрипоселковых газопроводов 2025 года.

(2024)|Фото: lenobl.ru

В марте 2024 года стало известно, что "юбилейным" 25- тысячным потребителем газа в Ленобласти стала многодетная семья Сергея и Любови Корнейчук из поселка Мшинская Лужского района. Супруги воспитывают пятерых детей: четырех дочек и сына. Младший ребенок родился перед Новым годом.

Когда газовые сети подвели к границам участка Корнейчуки подали документы на подключение «от забора к плите». По итогам рассмотрения пакета документов семья сможет рассчитывать на субсидию 200 тысяч рублей из бюджета Ленинградской области. А уже подключение к природному газу, конечно, позволит существенно уменьшить расходы на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи.

На данный момент в Ленинградской области потенциал подключения к газовым сетям составляет 58 645 домовладений. Техническая возможность подведения сетевого газа до границ создана для более 59 тысяч домовладений. К настоящему времени принято 35,3 тысячи заявок, заключено 33,8 тысячи договоров на выполнение работ по газификации.

В 2023 году в Ленобласти введены в эксплуатацию более 300 распределительных газопроводов; из средств областного бюджета были предоставлены субсидии на возмещение части затрат в общем размере 370,9 млн. рублей в отношении 2026 домов; по итогам 2023 года завершены работы по подведению газопроводов для 12 тысяч домовладений без взимания средств граждан.

(2024)|Фото: tek.lenobl.ru

«Программа газификации реализуется успешно. В текущем году мы продолжаем активно увеличивать пуск газа в домовладениях. Реализация программы газификации остается одним из наших ключевых приоритетов», — отметил Сергей Морозов.

Отметим, что у Ленинградской области самые большие планы по догазафикации из всех субъектов Северо-Западного федерального округа.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Заявки на догазификацию можно подать можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.

До границ земельного участка жителей сети проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии. Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей — льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей — остальным собственникам домов.

Теги: догазификация, субсидии, александр дрозденко, голубое топливо, расъоды на подключение домовладений


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