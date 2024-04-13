Ленобласть в тройке лидеров по объемам субсидий на догазификацию домовладений

Программу догазификации в России расширят еще и на садовые товарищества. Об этом сказал в своем послании Президент Владимир Путин. При этом, стоит отметить, что реализуемая уже несколько лет кампания по подключению к газоснабжению домовладений и социальных объектов наиболее динамично осуществляется в тех регионах, где власти разработали действенную систему помощи гражданам в оплате расходов на подключение.

Накануне стало известно, что Ленинградская область вошла в топ-3 по России по мерам поддержки при проведении газа в частные дома.

Губернатор региона-47 Александр Дрозденко отмечал: "В Ленинградской области планомерно ведется работа по догазификации — Газпром бесплатно подводит газ до границ земельных участков. Для работ внутри дома и покупки газовой плиты, котла, анализаторов выделяется субсидия из бюджета региона. Она составляет от 180 до 300 тысяч рублей".

Такой внушительный объем субсидии позволяет гражданам фактически компенсировать все затраты на проведение голубого топлива в свои жилища.

"По мерам поддержки наш регион входит в тройку лидеров по стране. Сейчас субсидия составляет сумму от 180 до 300 тысяч рублей и позволяет компенсировать затраты населения на проведение газопровода внутри земельного участка. Меры поддержки жителей в рамках программы догазификации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, постоянно становятся все более социально направленными. Ранее всем жителям Ленинградской области нужно было заплатить первоначальный взнос в 30 тысяч рублей. Сейчас эта сумма уменьшилась до 5 тысяч, а льготная категория населения платит сумму в одну тысячу рублей. Участникам Великой Отечественной войны первоначальный взнос платить не нужно, достаточно только подать заявку», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

По данным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», в 2022-2023 годах в регионе построено 360 газопроводов общей протяженностью более 1400 км. В Ленинградской области такого объема раньше не было.

В рамках догазификации предприятие планирует реализацию в 2024 году 249 распределительных газопроводов общей протяженностью 668 км, из которых уже построено 39 объектов — 126 км. По итогам первого квартала план выполнен наполовину от запланированного на год: построено 7 из 13 межпоселковых газопроводов и 31 из 62 внутрипоселковых газопроводов. Также с опережением графика реализуются 12 межпоселковых газопроводов и 29 внутрипоселковых газопроводов 2025 года.

В марте 2024 года стало известно, что "юбилейным" 25- тысячным потребителем газа в Ленобласти стала многодетная семья Сергея и Любови Корнейчук из поселка Мшинская Лужского района. Супруги воспитывают пятерых детей: четырех дочек и сына. Младший ребенок родился перед Новым годом.

Когда газовые сети подвели к границам участка Корнейчуки подали документы на подключение «от забора к плите». По итогам рассмотрения пакета документов семья сможет рассчитывать на субсидию 200 тысяч рублей из бюджета Ленинградской области. А уже подключение к природному газу, конечно, позволит существенно уменьшить расходы на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи.

На данный момент в Ленинградской области потенциал подключения к газовым сетям составляет 58 645 домовладений. Техническая возможность подведения сетевого газа до границ создана для более 59 тысяч домовладений. К настоящему времени принято 35,3 тысячи заявок, заключено 33,8 тысячи договоров на выполнение работ по газификации.

В 2023 году в Ленобласти введены в эксплуатацию более 300 распределительных газопроводов; из средств областного бюджета были предоставлены субсидии на возмещение части затрат в общем размере 370,9 млн. рублей в отношении 2026 домов; по итогам 2023 года завершены работы по подведению газопроводов для 12 тысяч домовладений без взимания средств граждан.

«Программа газификации реализуется успешно. В текущем году мы продолжаем активно увеличивать пуск газа в домовладениях. Реализация программы газификации остается одним из наших ключевых приоритетов», — отметил Сергей Морозов.

Отметим, что у Ленинградской области самые большие планы по догазафикации из всех субъектов Северо-Западного федерального округа.

Заявки на догазификацию можно подать можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.

До границ земельного участка жителей сети проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии. Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей — льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей — остальным собственникам домов.