10 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Импортозамещенная Zara" закончила 2023 год с убытками в 5,4 миллиарда рублей

"Импортозамещенная Zara" – компания АО "Новая мода", управляющая в России магазинами Maag, Dub, Ecru, Vilet, - так и не смогла добиться успеха по итогам первого года полноценной работы, следует из бухгалтерской отчетности юрлица.

РБК отмечает, что Daher Group (владеет АО "Новая мода"), которая выкупила у Inditex российскую часть ее бизнеса, получила вместе с ним и очень высокие ожидания покупателей. А спустя три месяца после открытия в СМИ появились сообщения об уходе сотрудников и возможном закрытии магазинов из-за более низкой, чем у Zara, выручки. В Maag опровергали это, говоря, что результаты первых месяцев работы магазинов соответствуют ожиданиям менеджмента компании, продажи растут и уходить с рынка она не планирует.

Выручка АО "Новая мода" в 2023 году составила 21 млрд руб. — более чем вдвое больше, чем в 2022-м. Спрос на товары магазинов, пришедших на смену Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, есть. Из отчетности АО "Новая мода" следует, что выручка от продажи одежды за 2023 год увеличилась с 5,4 млрд руб. в 2022 году до 19,8 млрд руб., обуви — с 585,2 млн до 1 млрд руб.

Тем не менее общая выручка "Новой моды" значительно ниже, чем была у "Зара СНГ" в 2021 году (57,2 млрд руб.).

По итогам 2023 года "Новая мода" получила чистый убыток 5,4 млрд руб. против чистой прибыли 3,9 млрд руб. годом ранее. В 2021-м чистая прибыль компании, контролировавшей тогда только магазины Zara, составляла 6,4 млрд руб.

Теги: zara, maag, ритейл, одежда, магазины, убытки, импортозамещение


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