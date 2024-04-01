В Тобольске отреставрируют Крестовоздвиженский собор

Заключен госконтракт на создание проекта реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске.

Разработкой проектной документации для проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Крестовоздвиженская" займется Акционерное общество "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" (Москва). Сумма контакта – 26,92 млн руб. Заказчик – Министерство культуры РФ.

Поставщик – АО "МНРХУ" – порядка 50 лет занимается реставрацией памятников архитектуры, живописи, икон. Среди реализованных проектов – реставрация Храма Святого Пророка Илии на улице Ильинка, в Китай-Городе, реставрация настенных росписей церкви ризположения Московского Кремля и других, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Храм в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня первый встречает всех прибывающих с юга по реке в город. Он стоит на возвышенном островке среди низкой, болотистой местности, недалеко от берега Иртыша. Искусственный холм, на котором должна была разместиться усадьба купцов Медведевых, была пожертвована владельцем храму.

В 1753 г., через 100 лет после строительства в этом месте первого деревянного Крестовоздвиженского храма, по прошению прихожан, был заложен каменный храм в два этажа. Строительство храма шло небыстро: так как церковь строилась на средства прихожан, денег не хватало. Поэтому строительство проходило в несколько этапов. Всего в храме было три престола: в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня, в честь Покрова Божией Матери и во имя праведного Симеона Столпника. К приходу церкви относились четыре деревни на левобережье и часовня святого Александра Невского.

В 1961 г. Крестовоздвиженская церковь вошла в состав Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Но уже в 1965 г. она была передана музеем в аренду ОРСу-2 Главтюменьнефтегазстроя, и в течение 19 лет, до 1984 г., в здании церкви хранились овощи. Приведя храм в аварийное состояние, ОРС-2 оставил здание в покое.

С 90-х гг. разрушающаяся Крестовоздвиженская церковь находится в безхозном состоянии. В настоящее время епархия начала реставрационные работы.