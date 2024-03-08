В США сообщили, чем станет удар ракетами Taurus по Крымскому мосту

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя запись разговора немецких офицеров, отметил, что атака на Крымский мост ракетами Taurus станет прямым актом войны против России.

Такие действия Германии могут втянуть США в конфликт с Россией, который закончится ядерной войной, сообщил РИА Новости Рихтер.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии разъяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.