В США сообщили, чем станет удар ракетами Taurus по Крымскому мосту

08 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США сообщили, чем станет удар ракетами Taurus по Крымскому мосту

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя запись разговора немецких офицеров, отметил, что атака на Крымский мост ракетами Taurus станет прямым актом войны против России.

Такие действия Германии могут втянуть США в конфликт с Россией, который закончится ядерной войной, сообщил РИА Новости Рихтер.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии разъяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.

Теги: Крымский мост, офицеры, ФРГ, Борис Писториус


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2024 15:03 Мск Bild: Утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за генерала ВВС
Ранее 05.03.2024 12:35 Мск Министр обороны ФРГ упрекнул офицера в утечке разговора о Крымском мосту
Ранее 04.03.2024 12:12 Мск В Кремле высказались о разговорах офицеров ФРГ про Крымский мост
Ранее 04.03.2024 10:26 Мск The Times: Перехват разговора офицеров ФРГ позволит России отследить поставки ракет Киеву
Ранее 03.03.2024 19:14 Мск Министр обороны ФРГ назвал публикацию беседы военных частью "российской информвойны"
Ранее 03.03.2024 14:25 Мск Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
Ранее 03.03.2024 12:51 Мск Рогов: Германия во главе со Штольцем движется к созданию Четвертого рейха
Ранее 01.03.2024 19:24 Мск МИД России потребовал от Германии объяснений обсуждения офицерами ФРГ атаки на Крымский мост
Ранее 01.03.2024 15:06 Мск В бундесвере обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale
Ранее 01.03.2024 14:15 Мск В Кремле не в курсе, что было в обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост
Ранее 01.03.2024 11:55 Мск Захарова прокомментировала аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети