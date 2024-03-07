Молодые астраханцы и китайские юноши и девушки провели в Астрахани фестиваль китайской культуры

В Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева накануне прошёл фестиваль, посвящённый китайской культуре и традиционной кухне. Среди гостей мероприятия были начальник отдела международного сотрудничества министерства внешних связей Астраханской области Лиана Горбачёва и третий секретарь Представительства МИД России в городе Астрахани Александр Джаханов.

Студенты факультета иностранных языков — астраханцы и граждане Китая — подготовили насыщенную программу. За большим разделочным столом повара научили участников мероприятия лепить китайские пельмени. Также работали другие площадки, где желающие дегустировали китайский чай, постигали цзяньчжи — традиционную китайскую технику вырезания из бумаги различных фигур, складывали слова из иероглифов, отвечали на вопросы познавательной викторины «Путешествие по Китаю».

«Такие фестивали, проводимые в неформальной обстановке, способствуют укреплению дружбы и взаимопониманию между народами разных стран, позволяют узнать много нового и интересного об их жизни и традициях», — прокомментировал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

АГУ имени В.Н. Татищева активно сотрудничает с пятью образовательными организациями КНР. В вузе функционирует Центр китайского языка. Совместно с Хайнаньским университетом, Чэндуским институтом иностранных языков и Сычуаньским университетом реализуются программы академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов. За последние 5 лет в них приняли участие 34 студента из Китая. 27 студентов АГУ имени В.Н. Татищева прошли языковую стажировку в китайских вузах-партнерах.

В сентябре 2023 года 12 студентов Чэндуского института иностранных языков прибыли в Астрахань для изучения русского языка. В свою очередь, 11 астраханских студентов в данный момент обучаются в университете китайского города Чэнду. В прошлом году четверо выпускников АГУ имени В.Н. Татищева получили стипендию Правительства Китайской Народной Республики.