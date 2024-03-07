Молодые астраханцы и китайские юноши и девушки провели в Астрахани фестиваль китайской культуры

07 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Молодые астраханцы и китайские юноши и девушки провели в Астрахани фестиваль китайской культуры

В Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева накануне прошёл фестиваль, посвящённый китайской культуре и традиционной кухне. Среди гостей мероприятия были начальник отдела международного сотрудничества министерства внешних связей Астраханской области Лиана Горбачёва и третий секретарь Представительства МИД России в городе Астрахани Александр Джаханов.

Студенты факультета иностранных языков — астраханцы и граждане Китая — подготовили насыщенную программу. За большим разделочным столом повара научили участников мероприятия лепить китайские пельмени. Также работали другие площадки, где желающие дегустировали китайский чай, постигали цзяньчжи — традиционную китайскую технику вырезания из бумаги различных фигур, складывали слова из иероглифов, отвечали на вопросы познавательной викторины «Путешествие по Китаю».

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Такие фестивали, проводимые в неформальной обстановке, способствуют укреплению дружбы и взаимопониманию между народами разных стран, позволяют узнать много нового и интересного об их жизни и традициях», — прокомментировал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

(2024)|Фото: astrobl.ru

АГУ имени В.Н. Татищева активно сотрудничает с пятью образовательными организациями КНР. В вузе функционирует Центр китайского языка. Совместно с Хайнаньским университетом, Чэндуским институтом иностранных языков и Сычуаньским университетом реализуются программы академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов. За последние 5 лет в них приняли участие 34 студента из Китая. 27 студентов АГУ имени В.Н. Татищева прошли языковую стажировку в китайских вузах-партнерах.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В сентябре 2023 года 12 студентов Чэндуского института иностранных языков прибыли в Астрахань для изучения русского языка. В свою очередь, 11 астраханских студентов в данный момент обучаются в университете китайского города Чэнду. В прошлом году четверо выпускников АГУ имени В.Н. Татищева получили стипендию Правительства Китайской Народной Республики.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: российско-китайская дружба, астраханские студенты, фестиваль китайской кухни


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети