Чиновник из Югры погиб в боях за Авдеевку

Сотрудник администрации Лангепаса Сергей Гертер погиб, исполняя служебный долг в ходе специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города

Сообщается, что мужчина погиб в боях за Авдеевку.

"Мужество и героизм Сергея достойны огромного восхищения. В тяжелое для страны время он поступил как настоящий мужчина – заключил контракт с Минобороны РФ и с оружием в руках встал против возродившегося нацизма. Защищая Родину, он пожертвовал самым дорогим, что есть у человека, - собственной жизнью", - говорится в сообщении.

В администрации Лангепаса выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.