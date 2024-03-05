05 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Многонациональная Астраханская область всегда считалась территорией мира и добрососедства

Сегодня под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина прошло заседание регионального этноконфессионального совета. Глава региона отметил положительный опыт взаимодействия исполнительных органов с национально-культурными и религиозными объединениями. Также он поддержал деятельность регионального отделения «Ассамблея народов России» и поручил главам районов оказывать содействие в организации его работы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» создана в стране по указу Президента Владимира Путина. Ее цель – объединение власти и общества для совершенствования государственной политики, защита этнических прав человека и национальностей. Как рассказала председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Алена Кулик, в планах 2024 года — проведение мероприятий, направленных на координацию работы с социальными группами и институтами.

Как отметил первый заместитель начальника управления по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области Андрей Сызранов, для сохранения этнокультуры народов, проживающих в регионе, исполнительные органы и органы местного самоуправления муниципальных образований проводят мероприятия, нацеленные на сохранение семьи, укрепление авторитета традиционных вероисповеданий и возрождение духовно-нравственных ориентиров в обществе.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Многонациональная Астраханская область всегда считалась территорией мира и добрососедства. Мы с вами должны оставаться большой командой, чтобы противостоять попыткам разобщить наш народ. Отдельная благодарность — лидерам традиционных конфессий за сохранение межнационального и межконфессионального согласия в регионе», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин , этноконфессиональный совет, путин, ассамблея народов россии


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