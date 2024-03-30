31 Марта 2024
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Происшествия Самарская область
Фото: Накануне.RU

Из России выслан подросток-мигрант, оскорбивший губернатора Самарской области

Из России выдворили несовершеннолетнего уроженца Таджикистана вместе с матерью. Ранее этот 13-летний школьник вместе с 15-летним братом записали оскорбительный видеоролик о самарском губернаторе Дмитрии Азарове.
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В ролике ребенок пообещал осуществить действия сексуального характера в отношении губернатора, напоминает РБК. Видеоролик появился после того, как в Самаре в октябре 2023 г. произошла серия драк подростков, в том числе несовершеннолетних, с мигрантами.

Напомним, в Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве.

"Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано", - сказал он.

После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.

В последнее время в России мигранты регулярно попадают в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

Теги: Мигранты, Самара, губернатор, Дмитрий Азаров


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