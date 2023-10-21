21 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Найдены дети мигрантов, обматерившие губернатора после драки в Самаре

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что установлены дети мигрантов, обматерившие губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после драки.

В своем telegram-канале Хинштейн написал, что речь идет о двух родных братьях – уроженцах Таджикистана. В Самаре они живут без родителей: их мать – в Москве, отец – на родине. Братья долго терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища. Старший мальчик арестован, младший помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России.

"Системная проблема от этого не решена. До тех пор, пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся", - написал Хинштейн.

Напомним, в Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве.

"Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано", - сказал он.

После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.

В последнее время в России мигранты регулярно попадают в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

Теги: Мигранты, Самара, дети, Александжр Хинштейн


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Ранее 19.10.2023 12:40 Мск Дети мигрантов обматерили губернатора после драки в Самаре

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