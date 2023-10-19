19 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дети мигрантов обматерили губернатора после драки в Самаре

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался о реакции детей мигрантов на развитие ситуации в Самаре, где иностранцы поучаствовали в драке.

"Юные мигранты, участники массовых побоищ в Самаре, не оценили миролюбия и гуманизма самарского губернатора. Что еще нужно сделать, чтобы в регионе начались наконец перемены в миграционной политике?" - написал в своем telegram-канале Хинштейн.

В Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошёл на бытовой почве.

"Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано", - сказал он.

После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.

Инцидент прокомментировал в своем telegram-канале председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, самарская история, в которой очередная этническая банда малолеток из Средней Азии и Закавказья не оценила гуманизм, толерантность и чувство интернационализма губернатора региона, совершенно закономерна.

"Это – начало развития новой стадии болезни под названием "экспансия России радикалами из Средней Азии и Закавказья" уже с большей агрессией не только к гражданам, но и к представителям российской власти. И, вероятнее всего, дальнейшим разрастанием насилия", – написал Кирилл Кабанов.

врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров(2017)|Фото: kremlin.ru

По его мнению, для решения проблемы нужно сначала поставить верный диагноз.

"Что делать-то будем? Может, пора уже закрутить гайки так, чтобы они дышать могли только в рамках закона РФ? Еще раз повторю: любая лоббистская деятельность в отношении бесконечного завоза мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья должна быть признана антигосударственной, подрывающей устои нашей страны и нарушающей её безопасность", – написал Кирилл Кабанов.

При этом если мигрант-иностранный гражданин нарушил закон, значит, он (желательно, со своей семьей) возвращается жить, как считает нужным, обратно к себе домой с запретом въезда в Россию. "Принципиально, чтобы у этой категории лиц НЕ укреплялось ощущение безнаказанности. Мы обязаны сломать этот их стереотип", – убежден Кабанов.

В последнее время в России мигранты регулярно попадают в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

Теги: Мигранты, Самара, дети, Александжр Хинштейн, Кирилл Кабанов


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