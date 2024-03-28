Танцевальный фестиваль LOTUS FEST соберет в Астрахани лучшие коллективы страны

В декабре прошлого года на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным основатель Дома танцев YAFUNK Георгий Захарян предложил создать ежегодный танцевальный фестиваль в Астраханской области. Глава региона поддержал идею проведения такого события.

И вот в 2024 году Астрахань станет площадкой для танцевального марафона коллективов со всей страны. 5-7 апреля на разных площадках города состоится танцевальный фестиваль LOTUS FEST. Участниками станут 1000 танцоров из 40 регионов России в возрасте от 5 лет и старше, сообщили Накануне.RU в агентстве по делам молодежи Астраханской области.

5 апреля в Центре зимних видов спорта (молодежный центр) с 9:00 до 21:30 состоится отборочный этап LOTUS BATTLE. На двух одновременно работающих площадках будут проходить отборочные этапы во всех номинациях направлений: хип-хоп, брейкинг и все стили.

6 апреля в 18:30 в Астраханском государственном цирке, в рамках LOTUS FEST пройдет крупнейший танцевальный батл Юга России. Лучшие танцоры со всей страны будут соревноваться за призовой фонд и пояс чемпиона. Организаторы сообщают, что пригласили звездный состав судей, лучших МС и DJ страны, приготовили абсолютно новый формат и по-настоящему уникальное и грандиозное шоу длительностью в 2,5 часа.

7 апреля, в СЗК «Звездный» с 10:00 до 21:30 состоится масштабный танцевальный чемпионат среди шоу команд и солистов. Больше 1000 танцоров со всей страны будут соревноваться за призовой фонд.

Мероприятие организуется Домом танца YAFUNK и агентством по делам молодежи Астраханской области при поддержке правительства Астраханской области.