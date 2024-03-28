15 российских команд состязались на соревнованиях подводных роботов в Астрахани

В Астрахани при содействии министерства промышленности, торговли и энергетики региона прошли соревнования Открытого Кубка России по телеуправляемым подводным аппаратам (ТПА). Состязания, которые одновременно стали испытаниями отечественных морских аппаратов, организованы Федерацией судомодельного спорта России.

В соревнованиях участвовали 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Североморска, Волгограда и Астрахани. Практические упражнения провели в бассейне корпоративного учебного центра ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Соревнования проводились в трех категориях: команды организаций и учреждений, эксплуатирующих ТПА; команды организаций высшего образования; команды старших школьников и учащихся средних образовательных учреждений (15-19 лет).

Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий из колец на дне бассейна, произвести с помощью манипулятора установку макета коннектора в стакан, прочитать надпись внутри погруженного в воду макета вертолета МИ-8 в натуральных размерах и извлечь на поверхность макет бортового самописца, расположенный внутри кабины. Для выполнения заданий использовались аппараты, большинство из которых были собственными инновационными разработками команд.

Судейской бригадой оценивалась скорость выполнения задания, чистота и правильность прохождения препятствий. Операторам ТПА приходилось выполнять маневры в обстановке, максимально приближенной к выполнению задач на затонувших объектах.

Наименьшее количество штрафных очков, а соответственно победителем Открытого Кубка России 2024 года среди профессионалов стала команда «Полярная робототехника» одноименной компании из Северодвинска, команда «Полярник» филиала Северного (Арктического) федерального университета в Северодвинске — среди вузовских команд, команда «СНАППИ» МАОУДО (Северодвинск) — среди старших школьников.

Вторые и третьи места среди профессионалов соответственно заняли команды «Глазами Дрона» (ИП Кирсанов Д.В., Москва) и команда «МСС» ФГБУ «Морспасслужба», среди вузовских команд — команда «Лемминг» филиал Северного (Арктического) федерального университета в Северодвинске и команда Астраханского государственного университета, среди старших школьников — команда РО ДОСААФ России по Астраханской области и команда «Океанавтика-школьники» АНО «Центр подводных исследований Русского географического общества» (Санкт-Петербург).

Как сообщили Накануне.RU в министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, после завершения соревновательной части команды приняли участие в работе круглого стола «Опыт и перспективы применения морских роботизированных комплексов (МРТК)». Эксперты представили доклады об опыте эксплуатации ТПА и перспективах развития подводной робототехники.

Перед началом круглого стола прошла церемония награждения победителей соревнований. Призерам соревнований вручили кубки и дипломы Федерации судомодельного спорта России, победителям — призы и тематические торты от гастронома «Михайловский». Судомодельная федерация поблагодарила Корпоративный учебный центр компании «ЛУКОЙЛ» за помощь в проведении мероприятий.

Справка. Телеуправляемый подводный аппарат (Remotely Operated Vehicle (ROV), ТПА — это подводный робот, который управляется оператором или группой операторов (пилот, навигатор) с борта судна или берега. Аппарат связан с поверхностью кабелем, через который он получает электропитание и сигналы управления, а обратно передается видеоизображение и телеметрия. ТПА используются для осмотровых, спасательных, мониторинговых и многих других подводных работ, заменяя тяжелый и небезопасный труд водолазов.