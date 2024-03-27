Опрос: более половины россиян экономят на обустройстве дачи

Более половины граждан России экономят на обустройстве дачи.

Респондентам представителями компании Mr.Doors был задан вопрос: "Вы экономите на обустройстве дачного интерьера? ". Утвердительно на него ответили 66%, тогда как 34% сказали "нет".

По словам экспертов, в целом по стране дача для граждан остается местом временного, сезонного пребывания, поэтому к ее обустройству и меблировке относятся с долей скепсиса, стараясь сэкономить. При этом интерес к меблировке, в том числе полной, сохраняется у жителей Центрального, Южного, а также Приволжского федеральных округов.

Чаще всего для обустройства дачи клиенты приобретают кухни, мебель для хранения, а также кровати, сообщают "Известия".