В Санкт-Петербурге не стали отменять концерт "Пикника"

Выступление группы "Пикник", запланированное на 27 марта в Петербурге, пока не отменили.

Анонс появился в группе "ВКонтакте" концертного зала "Октябрьский", в котором должна выступить группа. Позже публикацию об этом удалили. В концертном зале журналисту Накануне.RU сообщили, что концерт будет, однако лучше позвонить в "Октябрьский" 26 марта и еще раз проверить, состоится ли мероприятие.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек. В числе погибших - помощник директора "Пикника" Екатерина Кушнер.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек. Четверо исполнителей отправлены под стражу.

Двое террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл", получили инструкции, когда ездили в Турцию. Остальных участников теракта нашли и завербовали уже на территории России. Для участия в теракте подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу — чтобы спецслужбам России было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки.