"Уралтрансмаш" выплатит 6 миллионов работнику, потерявшему ноги на производстве

АО "Уралтрансмаш" выплатит своему сотруднику компенсацию в более чем 6 млн рублей за ампутированные ноги. Окончательного решения суда пострадавший дожидался около года.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, несчастный случай произошел в январе 2022 года. Оператору станков с программным управлением Сергею К. мостовым краном зажало ноги, в результате чего произошла травматическая ампутация средней трети обеих голеней. Другие работники услышали крики и прибежали на помощь коллеге. Они и вызвали "скорую помощь", которая доставила Сергея в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что основной причиной несчастного случая стало непреднамеренное движение мостового крана. В качестве сопутствующих причин указаны неудовлетворительные организация производства работ и производственный контроль эксплуатации опасного производственного объекта. При этом комиссия подтвердила, что со стороны пострадавшего грубой неосторожности не было. Случай был квалифицирован как тяжелый, поскольку степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего бессрочно составила 80%.

В ноябре 2022 года Сергей обратился к работодателю за компенсацией, и только через несколько месяцев ему предложили мирное соглашение с компенсацией в 2 млн 806 тыс. 248 рублей. Пострадавший с такой суммой не согласился и обратился в суд с требованием взыскать с АО "Уралтрансмаш" 8 млн рублей в виде компенсации морального вреда и 78 тыс. 506 рублей в виде допрасходов, потраченных на медицинское оборудование и лекарства.

Кировский районный суд Екатеринбурга снизил сумму компенсации до 6 млн, что не устроило обе стороны: истец настаивал на изначальной сумме, а ответчик просил снизить ее до 3 млн и отказать в выплате дополнительных расходов. Свердловский областной суд пересмотрел решение суда первой инстанции и встал на сторону пострадавшего, хотя и снизил размер дополнительных расходов до 66 тыс. 871 рубля, поскольку тот не предоставил доказательства необходимости приобретения ряда позиций для лечения. А вот требования компании были оставлены без удовлетворения.